التاريخ الإسلامي.. حدث في 30 رمضان

شهد يوم 30 من شهر رمضان الكريم منذ سنوات العديد من الاحداث الاسلامية.

في مثل هذا اليوم من عام 43هـ توفي عمرو بن العاص رضي الله عن عمر يناهز 100 عام.

في مثل هذا اليوم من عام 256هـ توفي الإمام “محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة”، المعروف بالإمام البخاري، صاحب “صحيح البخاري”، أصح كتاب بعد كتاب الله، و”التاريخ الكبير”، و”الأدب المفرد”.

في مثل هذا اليوم ولادة الإمام الكبير “محمد بن علي بن أحمد بن سعيد”، المعروف بابن حزم، أحد أعلام المسلمين فى 30 من رمضان 384ه، هو صاحب المؤلفات المعروفة في الفقه والتاريخ ومقارنة الأديان، من أشهرها: “المحلى”، “الفصل في الملل والأهواء والنحل”.

في مثل هذا اليوم 1341 هـ تم تأسيس إمارة شرق الأردن، وهي كيان سياسي ذو حكم ذاتي كان موجودًا ضمن منطقة فلسطين الانتدابية رسميًا منذ 1921 حتى تاريخ إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 1946، وشملت معظم الأراضي الواقعة شرقي نهر الأردن، ومنه أخذت هذه التسمية.