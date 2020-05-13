التاريخ الإسلامي.. هذا أبرز ما حدث في 20 رمضان

شهد شهر رمضان الكريم على مر العصور الكثير من الأحداث التي كان لها تأثيرها على التاريخ الإنساني، ففي مثل هذا اليوم، وقعت أحداث كثيرة غيّرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث.

من أعظم الفتوحات التى حدثت فى شهر رمضان هو فتح المسلمين لمكة، حيث أصبحت راية الإسلام عالية خفَّاقة، ولما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة دخل المسجد والأصنام منصوبة حول الكعبة فجعل يطعن بِسِيَةِ قَوْسِهِ فى عيونها ووجوهها، ويقول: ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: 81]، ثم أمر بها فكُفأت على وجوهها.

في مثل هذا اليوم من عام 40 هـ ، استشهد الإمام علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – متأثرًا بتلك الطعنة الغادرة التي أصابه بها عبد الرحمن بن ملجم، وتولى غسله وتكفينه ولداه الحسن والحسين – رضي الله عنهما- بأمر منه ثم حملاه إلى الغري من نجف الكوفة فدفناه هناك .

فى العشرين من شهر رمضان 51هـ، بنى مسجد القيروان على يد عقبة بن نافع رضى الله عنه.

في مثل هذا اليوم من رمضان عام 222 هـ، فتح المسلمون مدينة بابك الخرّمي، بعدما ادعى بابك الألوهية وتفاقم أمره في عهد المعتصم العباسي، والتف حوله أنصاره من الخرّمية وهم طائفة أسسها مزدك الفارسي أيام كسرى أنوشران وهي تدعو للانحلال الديني والخلقي.