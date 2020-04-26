التاريخ الإسلامي.. هذا ما حدث في اليوم الثالث من رمضان

في مثل هذا اليوم، وهو الثالث من شهر رمضان المبارك، حدثت عدة وقائع مهمة، رسخها التاريخ الإسلامي.

فى مثل هذا اليوم الثالث من شهر رمضان المُبارك للعام الميلادى 624، خرج محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة المنّورة قاصداً موقع بدر، حيث دارت المعركة الكبرى التي انتصر فيها جيش المسلمين بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام، على المشركين من قريش.

وفي مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك للعام 632 ميلادية تُوفيت السيّدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها، ابنة الرسول الأمين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

وفي 3 من رمضان 1307هـ، استشهد القائد المسلم الأمير رابح بن الزبير الذى أقام مملكةً إسلاميةً في تشاد، كانت عاصمتها مدينة ديكوا، بعد قيام الفرنسيين بغزو مملكته والدخول إلى العاصمة ديكوا.

وفى مثل هذا اليوم تولّى الخلافة الأموية فى الأندلس الحكم الثانى المستنصر بالله بعد وفاة والده الخليفة الناصر.