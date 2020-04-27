التاريخ الإسلامي.. هذا ما حدث في اليوم الرابع من شهر رمضان

شهد اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك أحدثا تاريخية على فترات متتالية في التاريخ الاسلامي.

ففي مثل هذا اليوم عقد رسول الله صلى الله عليه وسلّم أوّلَ لواء لحمزة إبن عبد المطلب، على رأس ثلاثين رجلاً من المهاجرين، لاعتراض قريش، التي كانت بقيادة أبي جهل على رأس ثلاثمائة رجل، إلا أنه لم يقع بينهما قتال ولا مواجهة.

وفي مثل هذا اليوم من 1023م، إجتمع أهل قرطبة ليختاروا خليفة عليهم، بعد أن تخلصوا من حكم وتسلّط البربر وزعيمهم القاسم بن حمّود، بعد أن ظلّت قرطبة بدون حاكم لمدة ثلاثة أسابيع، وإختاروا عبد الرحمن بن هشام الأموي خليفة عليهم.

وفي مثل هذا اليوم، انتصر الظاهر بيبرس على الفرنج في أنطاكية وتمكن من فرض سيطرته على الدولة المملوكية في مصر بعد مقتل قطز.

وفي مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك، سنة 1944، توفي الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني آخر خلفاء الدولة العثمانية، في منفاه في باريس عن عمر يناهز 76 عاما.

وفي 4 من رمضان 927 هـ، نجح السلطان العثماني في فتح مدينة بلغراد التي كانت تعد مفتاح أوربا الوسطى .