التاريخ الإسلامي.. هذا ما حدث في اليوم السادس من رمضان

باب الفرج
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التاريخ الإسلامي.. هذا ما حدث في اليوم السادس من رمضان
بقلم نسرين محفوف

شهد اليوم السادس من شهر رمضان المبارك أحدثا تاريخية على فترات متتالية في التاريخ الاسلامي.

ففي اليوم السادس من رمضان الموافق لـ 63 هـ، فتح المسلمون بلاد السند، حيث انتصر محمد بن القاسم الثقفي على جيوش الهند عند نهر السند وتم فتح بلاد السند، وكان ذلك في آخر عهد الوليد بن عبد الملك.

وفي سنة 223هـ، تم فتح عمورية، حيث لبَّى الخليفة العباسي المعتصم نداء طلب النجدة في عمورية وفتحها.

وفي 364 هـ دخلت الجيوش البيزنطية بعلبك والجنود يحرقون ما حولها سلباً ونهباً، ووصلت جيوشهم إلى البقاع وما حولها.

وفي 532 هـ  انتصر المسلمون على الصليبيين لأول مرة بقيادة عماد الدين زنكي شمال بلاد الشام بحلب.


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