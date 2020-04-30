التاريخ الإسلامي.. هذا ما حدث في اليوم السابع من رمضان

شهد اليوم السابع من شهر رمضان المبارك أحداثا تاريخية على فترات متتالية في التاريخ الإسلامي.

في السابع من رمضان عام 361هـ الموافق 971م، أُقيمت الصلاة لأول مرة في الجامع الأزهر بالقاهرة، وهكذا صار الأزهر جامعًا وجامعة، جامعًا للعبادة، وجامعةً للعلم.

في اليوم السابع من رمضان عام 632هـ، أصبحت القاهرة، حاضرة الدولة الفاطمية حيث أعلن الخليفة المعز القاهرة عاصمة لدولته بعد أن كانت مدينة المهدية هي حاضرة الدولة الفاطمية.

وفي مثل هذا اليوم، سنة 960 هجري، إستولى القائد العثماني طرغد بك على جزيرة كورسيكا ومدينة كاتانيا في صقلية بعد إبادته لحاميتها، وخلّص سبعة آلاف أسير مسلم، ثم قام بتسليم كورسيكا للفرنسيين وسرعان ما سقطت بيد الإسبان.