التاريخ الإسلامي.. هذا ما حدث في اليوم التاسع من رمضان

شهد اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك أحداثا تاريخية على فترات متتالية في التاريخ الإسلامي.

في التاسع من شهر رمضان عام 93هـ، قام القائد المسلم موسى بن نصير بحملة لاستكمال غزو الأندلس، وتم فتح إشبيلية وطليطلة.

وفي التاسع من شهر رمضان 114هـ، حدثت وقعة بلاط الشهداء في تور – بواتيه بين شارل مارتل قائد الفرنجة وبين عبد الرحمن الغافقي، وفي هذه الواقعة هزم العرب وقتل الغافقي.

وفي 9 رمضان 212هـ، نزل المسلمون على شواطئ جزيرة صقلية واستولوا عليها لينشروا الإسلام في ربوعها، وتم فتح صقلية على يد زياد بن الأغلب.

وفي التاسع من شهر رمضان عام 1213هـ، وصلت إلى ميناء القصير في مصر فيالق المجاهدين الحجازيين للمشاركة في الجهاد إلى جانب إخوانهم المصريين ضد الصليبية الفرنسية.