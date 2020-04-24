التاريخ الإسلامي.. هذا ما حدث في اليوم الأول من رمضان

في مثل هذا اليوم، وهو الأول من شهر رمضان المبارك، حدثت عدة وقائع مهمة، رسخها التاريخ الإسلامي.

ففي شهر رمضان المبارك كان مبعث الرسول الأمين مُحَمّد صلى الله عليه وسلّم، وهو يتعبد في غار حراء، حيث جاءه جبريل، فقال له: (اقرأ)، قال: (لست بقارئ)، فَغَتَّهُ حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال له : (اقرأ) قال: (لست بقارئ) ثلاثاً ثم قال: (اقرَأ بِاسمِ رَبّك الَّذِي خَلَق * خَلَقَ الإنسَان مِن عَلَق * أقرَأ وَرَبُّكَ الأكرَم * الَّذِي عَلَّمَ بَالقّلَم * صدق الله العظيم.

قال إبنُ إسحاق مستدلاً على ذلك بما قال الله تعالى ( شهرُ رمضان الذي أُنزل فيه القرآن هدًى للناس ) صدق الله العظيم.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: “أُنزلت صحفُ إبراهيم في أولِ ليلةٍ من رمضان. وأُنزلت التوراةُ لست مضين من رمضان. والإنجيل لثلاث عَشْرةَ ليلةٍ من رمضان، وأُنزلَ القرآنُ لأربع وعشرينَ خلت من رمضان “.