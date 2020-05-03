التاريخ الإسلامي.. هذا ما حدث في 10 رمضان

شهد اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك أحداثا تاريخية على فترات متتالية في التاريخ الإسلامي.

في 10 رمضان سنة 362هـ أرسل المعز الفاطمي منشوراً عاماً يقول فيه ” خير الناس بعد رسول الله عليه وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ” وفي نفس اليوم عيّن ابن مهذب أميناً على بيت المال .

وفي 10 رمضان سنة 380 هـ ركب العزيز بالله الفاطمي ـ ابن المعزالفاطمي ـ إلى جامع القاهرة فخطب بالناس، وأسس في نفس اليوم الجامع الجديد بجوار باب الفتوح، وبدأ في بنائه.

وفي 10 رمضان سنة 395 هـ أنجب الخليفة الحاكم بأمر الله طفلاً ذكراً وهذا الطفل هو الذي تولى الخلافة بعده تحت اسم الظاهر بالله.