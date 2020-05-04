التاريخ الإسلامي.. هذا ما حدث في 11 رمضان

شهد شهر رمضان الكريم على مر العصور الكثير من الأحداث التي كان لها تأثيرها على التاريخ الإنساني، ففي مثل هذا اليوم، وقعت أحداث كثيرة غيرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث.

في الحادي عشر من رمضان سنة 381هـ، بويع أبو العباس القادر بالله أحمد بن إسحاق بالخلافة عند القبض على الطائع لله.

وفي 11 رمضان 95هـ استشهد سعيد بن جبير على يد الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان يكنى بـ”أبا عبدالله”.

وفي11 من رمضان 624هـ توفي تيموجين بن يسوكاي بهادر، المعروف بجنكيز خان، مؤسس إمبراطورية المغول، وواحد من أقسى الغزاة الذين نكب بهم تاريخ البشرية، وارتكب من المذابح ما تقشعر لها الأبدان.

في 11 من شهر رمضان عام 129هـ، ظهرت دعوة بني العباس في خراسان بقيادة أبي مسلم الخراساني، لهدم الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية.

وفي الحادي عشر من شهر رمضان عام 655هـ كتب القائد المغولي هولاكو رسالة إلى الخليفة العباسي المستعصم بالله يدعوه للاستسلام والخضوع والحضور لحضرته وإعلان ذلك.

وفي مثل هذا اليوم انتصر العثمانيون على الصفويين في معركة “شماهي” في القفقاس.

في 11 رمضان سنة 233 هـ أصدر الخليفة المتوكل العباسي قرارًا بتولية ابنه محمد المنتصر شؤون الحجاز واليمن والطائف.

في 11 رمضان سنة 287 هـ وصل القائد العباسي عباس بن عمرو إلى بغداد بعد أن أطلقه القرامطة من الأسر، ودخل على المعتضد في دار الثريا.

فى 11 رمضان سنة 875 هـ اعتقل الأمير يشبك الداودار قاضي سويقة السباعين بالقاهرة مع أعوانه واتهمهم الأمير يشبك بالتزوير في قضية وقف وحرمان امرأة من حقوقها.

وفى مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك 319 هـ، ولد المعّز لدين الله الفاطمى، وهو الذى بنى مدينة القاهرة.

وفى مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك لعام 751 هـ الوباء، ظهر الطاعون في مصر عبر السفن القادمة من أوروبا.

وفي 11 رمضان سنة 13هـ انتصر المسلمون في موقعة البويب في العراق، أرسل الفرس جيشًا بقيادة مهران بن بازان، عبر الفرس الجسر إلى موضع يُسمى البويب.