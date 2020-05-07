التاريخ الإسلامي.. هذا ما حدث في 14 رمضان

شهد شهر رمضان الكريم على مر العصور الكثير من الأحداث التي كان لها تأثيرها على التاريخ الإنساني، ففي مثل هذا اليوم، وقعت أحداث كثيرة غيرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث.

في مثل هذا اليوم عام 132 هجرية، دخل العباسيون مدينة دمشق عاصمة الأمويين، بما يعلن بشكل نهائي انهيار الدولة الأموية بعد عمر دام أقل من قرن، ليتسلم العباسيون زمام الأمور لمدة وصلت إلى خمسة قرون.

فى الرابع عشر من شهر رمضان عام 264هـ سيطر المسلمون على مدينة سرقوسة فى جزيرة صقلية.

فى مثل هذا اليوم 14 من رمضان 922هـ، ولاية السلطان، طومان باي، الحكم فى مصر بعد مقتل السلطان المملوكي قانصوه الغوري، فى معركة مرج دابق، وهو آخر سلاطين الدولة المملوكية، وبمقتله سقطت الدولة فى قبضة العثمانيين، وأصبحت مصر ولاية عثمانية بعد أن كانت مقرًّا للخلاقة العباسية الثانية.

في مثل هذا اليوم عام 359 هجرية، وضع حجر الأساس لتشييد الجامع الأزهر، والذي استمر بناؤه مدة عامين تقريبًا.