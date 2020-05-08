التاريخ الإسلامي.. هذا ما حدث في 15 رمضان

شهد شهر رمضان الكريم على مر العصور الكثير من الأحداث التي كان لها تأثيرها على التاريخ الإنساني، ففي مثل هذا اليوم، وقعت أحداث كثيرة غيرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث.

في الخامس عشر من رمضان 3هـ ولد الحسن بن علي بن أبي طالب، أمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخامس الخلفاء الراشدين.

وفي 15 رمضان عام 37هـ، توفي عبيد الله بن عمر بن الخطاب، صحابي ونجل عمر بن الخطاب، وأمه أم كلثوم بنت جرول الخزاعية، وزوجته أسماء بنت عطارد.

وفي مثل هذا اليوم من شهر رمضان 362هـ جلس الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في قصره الذهبي على سرير الذهب الخالص يستقبل الناس وذلك طبقًا للطقوس الفاطمية.

وفي مثل هذا اليوم من شهر رمضان عام 1414هـ وقعت مجزرة في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل نفذها المستوطن اليهودي من أصل أمريكي باروخ جولدشتاين، حيث قام بإطلاق النار على المصلين أثناء أدائهم صلاة الفجر يوم جمعة في شهر رمضان، وقتل في المجزرة 29 مصليًا وجرح 150 آخرون قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه.