التاريخ الإسلامي.. هذا ما حدث في 18 رمضان

شهد شهر رمضان الكريم على مر العصور الكثير من الأحداث التي كان لها تأثيرها على التاريخ الإنساني، ففي مثل هذا اليوم، وقعت أحداث كثيرة غيّرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث.

في 18 رمضان 21هـ، توفى سيف الله المسلول خالد بن الوليد، صاحب العديد من الفتوحات والانتصارات على أعتى امبراطوريتين هما الفرس والروم، وقد قضى حياته كلها بين كرٍّ وفرٍّ وجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الحق ونصرة الدين.

في 18 رمضان 40هـ، بويع الحسن بن على رضى الله عنهما بالخلافة بعد مقتل أبيه.

في 18 رمضان 484هـ، استطاع القائد يوسف بن تاشفين أن يجمع شمل المسلمين فى الأندلس، ويقضى على التفرقة بين ملوك الطوائف هناك.