التاريخ الإسلامي.. هذا ما حدث في 23 رمضان

شهد شهر رمضان الكريم على مر العصور الكثير من الأحداث التي كان لها تأثيرها على التاريخ الإنساني، ففي مثل هذا اليوم، وقعت أحداث كثيرة غيّرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث.

فى مثل هذا اليوم سنة 9 هـ، تمَّ هدم الصنم اللات.

وفى 23 رمضان سنة 31هـ، وفى عهد الخليفة عثمان بن عفان- رضى الله عنه- انتصر المسلمون على الساسانيين بعد مقتل قائدهم يزد جرد بن شهريار، آخر ملوك الفرس وانتهت بذلك دولة الفرس.

وفي مثل هذا اليوم وُلد “أحمد بن طولون” مؤسس الدولة الطولونية، ببغداد، وتلقى تعليمه العسكرى والدينى بها، وبعدما شبَّ لفت الأنظار إليه بعلمه وشجاعته، ثم ولى مصر سنة 254هـ الموافق 868م، ونجح فى أن يُقيم دولة قوية شملت مصر، والشام، والحجاز، ولا يزال مسجده الكبير فى القاهرة شاهداً على ما بلغته دولته من رقى وتقدم.