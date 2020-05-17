التاريخ الإسلامي.. هذا ما حدث في 24 رمضان

شهد شهر رمضان الكريم على مر العصور الكثير من الأحداث التي كان لها تأثيرها على التاريخ الإنساني، ففي مثل هذا اليوم، وقعت أحداث كثيرة غيّرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث.

في 24 رمضان عام 20 هـ -الشروع في بناء مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط ليكون بذلك أول مسجد يبنى في الديار المصرية وفي كامل القارة الأفريقية.

في مثل عشر من رمضان عام 354 هـ – مقتل الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي أثناء عودته إلى الكوفة، بالنعمانية على يد فاتك بن أبي جهل الأسدي، وكان المتنبي قد نظم قصيدةً هجا فيها ابن شقيقة الأخير ضبة بن يزيد الأسدي العيني.

في مثل هذا اليوم من شهر رمضان عام 1393 هـ – الكويت وقطر والبحرين ودبي توقف تصدير النفط نهائيًّا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، وذلك تضامنًا مع مصر وسوريا في معركتهما ضد الإسرائيليين المحتلين والتي حققتا فيها النصر لأول مرةٍ في حربِ العاشر من رمضان.

في مثل هذا اليوم من شهر رمضان عام 743 هـ – في سلطنة المنصور محمد بن قلاوون انفصل قضاء حمص عن التبعية لقضاء دمشق بمرسوم سلطاني، وتولى قضاء حمص القاضي شهاب الدين البارزي، وفي نفس الوقت تقريبا انفصل قضاء القدس باسم القاضي شمس الدين بن سالم الذي كان يتولى فيها القضاء تابعا ثم أصبح فيها قاضيا للقضاة بعد استقلال القدس عن دمشق.

في مثل هذا اليوم من شهر رمضان، عام 839 هـ – الأمير اسلماس التركماني يصل القاهرة بعد أن خاصم الأمير جانبك الصوفي الخارج عن السلطان برسباي، فأكرمه السلطان لدى وصوله.

في مثل هذا اليوم من شهر رمضان، عام 875 هـ – المماليك يلقون القبض على جواسيس أرسلهم شاة سوار الثائر على الدولة المملوكية في الشرق، وأمر السلطان قيتباي بنفيهم بعد أن اعترفوا بكل شيء، وبإعداد حملة لتأديب شاه سوار.

في مثل هذا اليوم من شهر رمضان، عام 829 هـ – الشريف بركات بن حسن بن عجلان يصل القاهرة آتيًا من مكة، وقد استدعاه السلطان برسباي بعد موت أبيه فولاة إمارة مكة على أن يدفع ما تأخر على أبيه بالإضافة إلى مبلغ عشرة ألف دينار، وألا يتعرض لما يؤخذ بجدة من جمارك على البضائع الواصلة من الهند وغيرها.