التاريخ الإسلامي.. هذا ما حدث في 25 رمضان

شهد شهر رمضان الكريم على مر العصور الكثير من الأحداث التي كان لها تأثيرها على التاريخ الإنساني، ففي مثل هذا اليوم، وقعت أحداث كثيرة غيّرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث.

في الخامس والعشرين من شهر رمضان 8 هـ، بعث رسول الله “صلى الله عليه وسلم” خالد بن الوليد لهدم الأصنام ومنها العزى، كما بعث عمرو بن العاص لهدم سواع، وبعث سعد بن زيد الأشهلي لهدم مناة، فأدَّى كل منهم مهمته بنجاح.

في الخامس والعشرين من شهر رمضان عام 463هـ، حقق المجاهد ألب آرسلان قائد جيوش المسلمين، وسلطان الدولة السلجوقية، انتصارًا عسكريًّا فريدًا في التاريخ الإسلامي، على الدولة البيزنطية، وحلفائها الصليبيين، ووقع إمبراطور الدولة البيزنطية رومانوس الرابع أسيرًا في هذه الموقعة الحربية ملاز كرد، والتي تقع بالقرب من أخلاط غربي آسيا الصغرى.