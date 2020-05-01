التاريخ الإسلامي.. هذا ما حدث في 8 رمضان

شهد اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك أحداثا تاريخية على فترات متتالية في التاريخ الإسلامي.

في 8 رمضان من السنة 8 للهجرة، قام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرسل أبا قتادة الأنصاري إلى بطن إضا، للتمويه على المشركين بخط سير المسلمين لفتح مكة.

وكان أبو قتادة قد عاد لتوه من مهمة في غضفان بنجد التي آذى أهلها المسلمين.

وفي 8 رمضان الموافق لـ 9هـ، وقعت غزوة تبوك بين الروم وحلفائهم من قبائل العرب ضد المسلمين.

وفي 8 رمضان 164هـ عاد جيش المسلمين إلى قرطبة ظافراً، بعد انتصاره على جيش شارلمان في معركة باب الشزري.

وفي 837 هـ أرسل السلطان المملوكي سيف الدين برسباي تجريدة حربية بحرية لتطارد مراكب قراصنة الفرنجة، بعد أن بلغه أنهم أخذوا خمسة مراكب للمسلمين أمام ساحل بيروت وفيها بضائع ورجال.

907 هـ – تعذر الصيام على المسلمين البرتغاليين لأول مرة بسبب الاضطهاد الديني، فقد صدر أمر من الكنيسة الكاثوليكية بمطاردة كل مسلم وإجباره على الارتداد عن الإسلام، فتشتت الكثيرون منهم عبر شمال أفريقيا والمشرق العربي.