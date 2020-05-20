التاريخ الاسلامي.. حدث في 27 رمضان

شهد شهر رمضان الكريم على مر العصور الكثير من الأحداث التي كان لها تأثيرها على التاريخ الإنساني، ففي مثل هذا اليوم، وقعت أحداث كثيرة غيّرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث.

توفي “المنصور” رابع الخلفاء الأمويين فى الأندلس، فى 27 من شهر رمضان عام 392هـ، وهو فى سن الخامسة والستين، واسمه كاملًا هو “الحاجب المنصور محمد بن عبد الله بن أبى عامر المعافرى”، وامتدت فترة حكمه خمسة وعشرين عامًا “367 – 392هـ”.

دخل سيف الدين قطز إلى دمشق بعد انتصاره على المغول في معركة عين جالوت، فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان عام 658 هـ، حيث استطاع جيش المماليك بقيادة سيف الدين قطز، إلحاق أول هزيمة قاسية بجيش المغول.

استولى القائد العثمانى أوزون إبراهيم باشا على قلعة “فولك” الحصينة فى سلوفاكيا، فى27 رمضان 1093 هـ، إضافة إلى استيلائه على 28 قلعة أخرى بالمنطقة، واستطاع تحقيق السيطرة الكاملة على سلوفاكيا.

فى27 رمضان 1107 هـ، قام السلطان العثمانى بحملته السلطانية الثانية على أوروبا، والتي أسفرت عن حرب شرسة مع الجيش الألمانى، كما أسفرت عن انتصار العثمانيين، واستمرت هذه الحملة 6 أشهر حتى 25-10-1696م.