التاريخ الاسلامي.. هذا ما حدث في 17 رمضان

شهد شهر رمضان الكريم على مر العصور الكثير من الأحداث التي كان لها تأثيرها على التاريخ الإنساني، ففي مثل هذا اليوم، وقعت أحداث كثيرة غيّرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث.

في 17 رمضان 2هـ، حدثت معركة بدر بين المسلمين بقيادة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم.

في 17 رمضان 2هـ، توفيت السيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم.

في 17 رمضان 40 هـ، استشهد الإمام على بن أبى طالب، رابع الخلفاء الراشدين، الذى أسلم مبكرًا، وشهد الغزوات مع النبى صلى الله عليه وسلم، وتزوج ابنته فاطمة.

في 17 رمضان 223 هـ، انتصر المسلمون على الدولة البيزنطية في معركة عمورية بقيادة الخليفة المعتصم العباسى.

فى 17 رمضان عام 709هـ، تنازل السلطان بيبرس عن عرش مصر، بعد مرور عام ونصف على حكمه.