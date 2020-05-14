التاريخ الاسلامي.. هذا ما حدث في 21 رمضان

شهد شهر رمضان الكريم على مر العصور الكثير من الأحداث التي كان لها تأثيرها على التاريخ الإنساني، ففي مثل هذا اليوم، وقعت أحداث كثيرة غيّرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث.

في مثل هذا اليوم 21 من رمضان لعام 726هـ 1326م رحل السلطان العثماني عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية، خلفه في الحكم على عرش السلطنة العثمانية ابنه أورخان.

في مثل هذا اليوم 21 من رمضان 3هـ 652م عقّ النبي محمد، أي ذبح عقيقة، وهو ما يُذبح يوم سابع المولود، عن الحسن ابن على زوج ابنته فاطمة الزهراء رضى الله عنهم، وهو يوم سابعه، وحلق النبي، عليه الصلاة والسلام، شعره وأمر أن يتصدّق بزنة شعره فضة.

وفي مثل هذا اليوم، دخل السلطان نور الدين، قلعة «حارم» بمدينة إنطاكية، عام 559 هجريًا، والتي احتلها الصليبين واستطاع جيش المسلمين الحصول عليها، وتعتبر المدينة من أقوى الحصون الصليبية في بلاد الشام.