التاريخ الثقافي الجزائري و التركي محل إستعراض

إستقبل أحمد صادوق، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية التركية، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الشعبي الوطني، السفير التركي محمد بوروف.

هذا وإستعرضا الجانبان العلاقات الودية بين الشعبين التركي والجزائري، بإمتداداتها التاريخية، والعديد من الأهداف التي يشترك فيها البلدان.

ودعا صادوق إلى إستمرارية المبادلات الثقافية والمواصلة فيما أنجز، مثل مجسم برباروس، ومسجد كتشاوة، ورمزيتهما في التاريخ الثقافي للبلدين.

وأضاف، أن مجموعة الصداقة البرلمانية، ستعمل على دمج مختلف الفعاليات الثقافية في هذه الحركية لتحقيق المزيد من التقارب بين البلدين.

من جهته عبر سفير تركيا، عن أهمية لجنة الصداقة البرلمانية، وأدوراها في تفعيل علاقات الصداقة بين البلدين.

مذكرا ببعض المشاريع المتعلقة بالتهيئة بوهران والقصبة بالعاصمة الجزائر .