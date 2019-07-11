التاريخ لا يقف بجانب الخضر في تاريخ مواجهاته أمام نيجيريا

يواجه المنتخب الوطني أمسية الأحد نظيره النيجيري في إطار الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويعتبر المنتخب النيجيري الشبح الاسود للمنتخب الجزائري في تاريخ المواجهات بين المنتخبين، حيث سبق للنسور الممتازة وأن حققو الفوز في 09 مباريات من أصل 20 مواجهة بين المنتخبين، مقابل 7 إنتصارات للخضر، و4 تعادلات بين المنتخبين.

ولم يسبق للمنتخب الوطني وأن حقق الفوز أمام منتخب نيجيريا منذ سنة 1990، في نهائي كاس امم إفريقيا 2019.

>المجموع: لعب ف ت خ له عليه

الجزائر 20 7 4 9 23 29

نيجيريا 20 9 4 7 29 23

تاريخ المواجهات بين الجزائر و نيجيريا

1/ 10 جانفي 1973 بلاغوس (ألعاب إفريقية)

نيجيريا – الجزائر 2-2

الهدفان: دالي (50 و 75) – المدربان: الكنز/سلال

2/ 28 جويلية 1978 بالجزائر (ألعاب إفريقية)

الجزائر – نيجيريا 1-0

الهدف: بن شيخ (78) – المدرب: مخلوفي

3 / 22 مارس 1980 بلاغوس (كأس افريقيا كان-1980 – نهائي)

نيجيريا – الجزائر 3-0 المدربان: خالف/رايكوف

4/ 10 أكتوبر 1981 بلاغوس (تصفيات مونديال-1982)

نيجيريا – الجزائر 0-2

الهدفان: بلومي (34) و زيدان (44) المدربون: روغوف-سعدان-معوش

5 / 30 أكتوبر 1981 بقسنطينة (تصفيات مونديال-1982)

الجزائر – نيجيريا 2-1

الهدفان: بلومي (10) و ماجر (84) المدربون: روغوف-سعدان-معوش

6/ 10 مارس 1982 ببنغازي (ليبيا) كان-1982(مرحلة نهائية)

الجزائر – نيجيريا 2-1

الهدفان: إيسيسما (44 ضد مرماه), عصاد (65) المدرب: خالف

7/ 11 مارس 1984 ببواكي (كوت ديفوار) كان-1984 (مرحلة نهائية)

الجزائر – نيجيريا 0-0 المدرب: خالف

8/ 15 جانفي 1988 بعنابة (تصفيات/ذهاب : ألعاب أولمبية-1988)

الجزائر – نيجيريا 1-0

الهدف: شريف أوجاني (48) – المدرب: روغوف

9/ 30 جانفي 1988 بإينوغو (تصفيات/إياب : ألعاب أولمبية-1988)

نيجيريا – الجزائر 2-0 المدرب : روغوف

10/ 23 مارس 1988 بالرباط (المغرب) كان-1988 (الدور نصف النهائي)

الجزائر – نيجيريا 1-1 (تأهل نيجيريا بضربات الترجيح 8-7)

الهدف: معطر (89) – المدرب: روغوف

11/ 2 مارس 1990 بالجزائر (كان-1988/الدور الأول)

الجزائر – نيجيريا 5-1

الأهداف: ماجر (36, 57), مناد (69, 72), عماني (88) المدرب: كرمالي

12/ 16 مارس 1990 بالجزائر (كان-1988/النهائي)

الجزائر – نيجيريا 1-0

الهدف: شريف أوجاني (38) – المدرب : كرمالي

13/ 3 جويلية 1993 بلاغوس (تصفيات مونديال-1994)

نيجيريا – الجزائر 4-1

الهدف: تاسفاوت (4) المدربان: إيغيل/مهداوي

14/ 3 جويلية 1993 بالجزائر (تصفيات مونديال-1994)

الجزائر – نيجيريا 1-1

الهدف: زروقي (73) المدربان: إيغيل/مهداوي

15/ 21 جانفي 2002 بباماكو (مالي) كان-2002 (الدور الأول)

نيجيريا – الجزائر 1-0 المدرب: ماجر

16/ 3 جويلية 2004 بأبوجا (تصفيات مونديال-2006)

نيجيريا – الجزائر 1-0 المدرب: واسيج

17/ 4 سبتبمر 2005 بوهران (تصفيات مونديال-2006)

الجزائر – نيجيريا 2-5

الهدفان: ياسف (48), بوتابوت (58) المدرب: إيغيل

18/ 31 جانفي 2010 ببنغيلا (أنغولا) كان-2010 (لقاء ترتيبي للمركز الثالث)

نيجيريا – الجزائر 1-0 – المدرب: سعدان

12 ديسمبر 2016 نجيريا 3- الجزائر 1 تصفيات كاس العالم 2018

10 نوفمبر 2016 الجزائر 1 – نيجيريا 1 ( فوز الجزائر على البساط الأخضر)