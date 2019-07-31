التاس: “الترجي التونسي بطل إفريقيا”

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية “تاس”، اليوم الأربعاء، قرارها النهائي، بخصوص المتوج بلقب رابطة أبطال إفريقيا 2019، بين الترجي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي.

وأقرّت المحكمة الرياضية الدولية، أحقيت نادي الترجي الرياضي التونسي، بلقب رابطة أبطال إفريقيا 2019، بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي.

وبهذا ألغت المحكمة الرياضية الدولية القرار السابق للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بإعادة المباراة النهائية بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وأكدت المحكمة الرياضية الدولية، على أحقية الترجي الرياضي التونسي، في الإحتفاظ بلقبه وبالمكافأة المالية التي تحصّل عليها نظير تحصيله لهذا اللقب.