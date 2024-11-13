“التاس” تؤجل الحكم في قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي

كشفت إدارة نادي اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الرياضية العالمية “تاس”، قررت تأجيل النطق بالحكم في قضية مباراة نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، الموسم المنقضي.

بعد انسحاب ممثل الكرة الجزائرية، اتحاد العاصمة من خوص مواجهتي نصف النهائي من كأس “الكاف”، بسبب إصرار المنافس المغربي، نهضة بركان، على خوض المباراتين بقمصان تحمل دلائل سياسية لا تحترم سيادة دولة الجزائر.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة بيانا، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضحت من خلاله أن المحكمة الرياضية “تاس”، عقدت جلسة استماع، اليوم الأربعاء، عبر تطبيق الفيديو “Zoom”، للبت في القضية التي رفعها الاتحاد الجزائري وفريق اتحاد العاصمة ضد قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بخصوص التسريح والمصادقة على قميص فريق نهضة بركان.

كما عرفت الجلسة التي ترأستها قاضية إسبانية رفقة مساعدين من جنسية فرنسية وسويسرية، حضور الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، نذير بوزناد، ونظيره المغربي، إلى جانب محاميي الأطراف المعنية في قضية نادي اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي.

ودامت الجلسة ثلاث ساعات من الزمن، استمع خلالها قضاة محكمة التحكيم الرياضية إلى أقوال جميع الأطراف.

وأشارت إدارة اتحاد العاصمة إلى أن محاميي النادي، الفرنسي “أرنو كونستون” والسويسري “ويليام ستاير هايمر”، وممثل النادي، الأستاذ حساني، دافعوا عن حق الاتحاد. على خلفية ظهور شعارات سياسية على قميص الفريق المنافس، ترمز إلى تقسيم جغرافي غير معترف به.

وفي ختام الجلسة، وبعد الاستماع إلى كافة الأطراف، قرررت محكمة التحكيم الرياضية تأجيل النطق بالحكم في القضية حتى إشعار آخر.