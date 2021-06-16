“التاس” تحدد تاريخ دراسة ملف مباراة وفاق سطيف وسريغ غيليزان

حددت المحكمة الرياضية الجزائرية، تاريخ 28 جوان الجاري، لدراسة ملف قضية مباراة وفاق سطيف وسريع غيليزان.

وكشفت إدارة نادي وفاق سطيف، أنه وبعد الطعن الذي تقدمت به في وقت سابق، قررت “التاس” دراسة الملف يوم الإثنين 28 جوان.

وفي المقابل لم يتم بعد تحديد، تاريخ إصدار القرار النهائي في هذه القضية التي تسعى من خلالها إدارة النادي السطايفي استعادة النقاط التي سحبت رصيدها.

يذكر أن مسؤولي وفاق سطيف لم يتقبلوا قرار لجنة الأخلاقيات في هذه القضية، ما دفعهم للتقدم بطعن لدى المحكمة الرياضية الجزائرية.