“التاس” تحدد تاريخ دراسة ملف مباراة وفاق سطيف وسريغ غيليزان

الرياضة
  • -
  • 0
“التاس” تحدد تاريخ دراسة ملف مباراة وفاق سطيف وسريغ غيليزان
بقلم كريم.تيغرمت

حددت المحكمة الرياضية الجزائرية، تاريخ 28 جوان الجاري، لدراسة ملف قضية مباراة وفاق سطيف وسريع غيليزان.

وكشفت إدارة نادي وفاق سطيف، أنه وبعد الطعن الذي تقدمت به في وقت سابق، قررت “التاس” دراسة الملف يوم الإثنين 28 جوان.

وفي المقابل لم يتم بعد تحديد، تاريخ إصدار القرار النهائي في هذه القضية التي تسعى من خلالها إدارة النادي السطايفي استعادة النقاط التي سحبت رصيدها.

يذكر أن مسؤولي وفاق سطيف لم يتقبلوا قرار لجنة الأخلاقيات في هذه القضية، ما دفعهم للتقدم بطعن لدى المحكمة الرياضية الجزائرية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1010195

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com