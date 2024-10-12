“التاس” تحدد موعد الفصل في قضية إتحاد العاصمة و نهضة بركان المغربي

حددت محكمة التحكيم الرياضية “التاس”، اليوم السبت، موعد النظر في قضية إنسحاب إتحاد العاصمة من مواجهة نهضة بركان المغربي.

الموسم المنقضي في إطار نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بسبب إصرار النادي المغربي، على خوض المواجهتين بقمصان تحمل خريطة لاتحترم سيادة دولة الجزائر.

وحسب ما ورد في الموقع الرسمي لـ”التاس”، فقد تم برمجة تاريخ 13 نوفمبر المقبل، لدراسة هذه القضية.

ومن المنتظر، أن تحسم “التاس” قرارها في القضية، في التاريخ المذكور أو بعد أسابيع قليلة، بعد الإستماع لممثلي الفريقين في هذه القضية.

للإشارة، سبق للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن سلط غرامة مالية على إتحاد العاصمة، قدرها 40 ألف دولار و تقدمت إدارة “سوسطارة” بالطعن في هذا القرار، في إنتظار أن تحسم “التاس” هذه القضية.