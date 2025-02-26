“التاس” تصفع “المخزن” في قضية الخريطة الوهمية

وجّهت محكمة التحكيم الرياضي “التاس” صفعة قوية إلى نظام “المخزن”، الذي حاول الترويج لخريطته الوهمية، في مباريات كأس الكونفدرالية لكرة القدم، عن طريق نادي نهضة بركان.

وأصدرت “التاس” حكمها النهائي في قضية مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان، في نصف نهائي كأس “الكاف” لنسخة 2024، والتي صنعت جدلا كبيرا، بسبب محاولة الفريق المغربي، اللعب بقمصان تحمل خريطة مزعومة، بايعاز من رئيسه السابق ورئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع.

وهي الخطوة التي كانت لها السلطات الجزائرية بالمرصاد. ولو أنها كلّفت اتحاد العاصمة، تضييع فرصة الاحتفاظ بلقبه الإفريقي، بتواطؤ من الاتحاد الإفريقي. الذي أعلن تأهل الفريق المغربي.

وأعلنت المحكمة الرياضية الدولية فوز اتحاد العاصمة بالقضية. وهو ما يثبت صحة موقف النادي القانوني ويؤكد التزامه الراسخ بالدفاع عن حقوقه وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

كما قررت المحكمة إلغاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) المتعلق بتأهيل قميص فريق نهضة بركان. الذي حمل رمزًا سياسيًا مخالفًا للوائح الكاف التي تفرض الفصل الواضح بين الرياضة والشؤون السياسية.

ويعد هذا القرار انتصارًا لمبادئ اللعب النظيف واحترام القوانين. ويؤكد على ضرورة التزام الأندية بلوائح المسابقات القارية.

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