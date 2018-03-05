“التاس” تفصل في قضية قرباج-زطشي يوم 12 مارس 

ستفصل “التاس” في القضية التي رفعها رئيس الرابطة السابق، محفوظ قرباج، ضد “الفاف” يوم 12 مارس المقبل.

وهذا بعدما استمعت “التاس” إلى الأطراف المعنية، اليوم الإثنين، قبل الفصل النهائي في القضية، بعدما طعن قرباج في قرار “الفاف”.

وشهدت جلسة الإستماع اليوم الإثنين، غياب الرجلين، حيث ناب عن قرباج المحامي ماني سعادة وعضو الرابطة السابق.

بينما أوفد زطشي محاميه للنيابة عنه في جلسة الإستماع.

وفي حديث لماني سعادة، مع تلفزيون “النهار” أكد أنهم واثقون من إنصاف “التاس” لقرباج مشددا على أن قرار “الفاف” غير قانوني.