التاس تنصف شبيبة القبائل في قضية مالو

أنصفت المحكمة الرياضية الدولية “تاس”، فريق شبيبة القبائل، في قضيته، ضد نادي أرمي الإيفواري، بخصوص اللاعب باتريك مالو.

وتلقت إدارة الكناري، رسالة من “التاس”، تؤكد فوزها، بقضية اللاعب باتريك مالو، بعد القضية التي رفعتها إدارة نادي أرمي الإيفواري.

وكان النادي الإيفواري، قد طالب بتعويض 2%، ما يمثل 2 مليون أورو، من قيمة تحويل اللاعب، موسم 2016، من شبيبة القبائل، إلى نادي سموحة المصري.

وبهذا تكون إدارة شبيبة القبائل، قد تجنبت أعباء مالية إضافية، كانت ستزيد من تأزم الوضع المالي الذي يشهده الفريق مؤخرا.