“التاس” تُصدر بيانا بخصوص قضية إتحاد العاصمة ونهضة بركان

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية “التاس” بيانا توضيحيا بخصوص قضية إلغاء مباراة نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، التي جمعت بين إتحاد العاصمة و نهضة بركان المغربي.

وأوضحت “التاس” في بيانها عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، أنها تلقت ملف الإستئناف المقدم من طرف الإتحادية الجزائرية لكرة القدم ونادي إتحاد العاصمة، ضد كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة المغربية لكرة القدم، ونادي نهضة بركان المغربي، بخصوص قضية استخدام النادي المغربي قمصان تحمل خريطة سياسية لاتحترم سيادة دولة الجزائر، وتسبب ذلك في إلغاء مواجهتي نصف النهائي.

وكذا الإعلان عن خسارة ممثل الكرة الجزائرية نادي اتحاد العاصمة على البساط في المباراتين، وإقصاءه من هذا الدور، وتأهل المنافس المغربي لنهائي كأس الكاف.

وأوضحت “التاس”، أن إستئناف “الفاف” واتحاد العاصمة، طالب بالوقف الفوري لقرار لجنة المنافسات بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي بأحقية النادي المغربي بالاستخدام تلك القمصان في منافسة كأس الكونفيدرالية. والذي قد تم رفضه من قبل رئيس الغرفة استئناف “التاس” من جانب واحد.

أما بخصوص إستئناف الطرف الجزائري في هذه القضية، على أساس الموضوعية، طالبت الفاف واتحاد العاصمة، من محكمة التحكيم الرياضية إلغاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتبار أن قميص نهضة بركان يقدم رسالة سياسية، ينتهك قوانين اللعبة ولوائح CAF ولوائح FIFA.

كما أكدت التاس في بيانها، أن طرفا هذه القضية وكجزء من إجراءات التحكيم، يقومان بتبادل المذكرات المكتوبة و وهيئة التحكيم هي التي ستكون مسؤولة للبت في هذه القضية، بعد أن يتم تشكيلها، وحين يتم تشكيلها ستقوم هيئة التحكيم بإعطاء التعليمات لبقية الإجراءات، بما في ذلك عقد جلسة استماع.

وختمت محكمة التحكيم الدولية بيانها، بأنه لا يمكن حاليا تحديد جدول زمني إضافي لهذه الإجراءات.