التايكواندو الجزائري يحقق نتائج مميّزة في الألعاب الافريقية للشباب

حققت رياضة التايكواندو الجزائرية نتائج مميزة ضمن فعاليات الألعاب الإفريقية للشباب أنغولا 2025، مؤكدة حضورها القوي في هذه التظاهرة القارية.

وإلى غاية اليوم الخميس، حصد المنتخب الوطني للتايكواندو ما مجموعه ست ميداليات، بواقع خمس ميداليات ذهبية وميدالية برونزية واحدة، في حصيلة تعكس العمل القاعدي المتواصل والمستوى الفني العالي الذي يتمتع به الرياضيون الشباب.

وتُعد هذه النتائج الإيجابية ثمرة التحضيرات الجيدة التي سبقت الموعد القاري، إلى جانب الجهود المبذولة من قبل الطاقم الفني والإداري، ما يعزز حظوظ الجزائر في رفع رصيدها من الميداليات خلال بقية المنافسات.

وتتواصل مشاركات الرياضيين الجزائريين في مختلف الاختصاصات ضمن الألعاب الإفريقية للشباب بأنغولا 2025، وسط طموحات كبيرة لتحقيق المزيد من الإنجازات وتشريف الراية الوطنية.