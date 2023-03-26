التايكواندو..جزائرية ضمن قائمة الحكام المشاركين في أولمبياد باريس

اختيرت الحكمة الدولية الجزائرية، نظيرة مزياني، من قبل الاتحاد الدولي للتايكواندو، ضمن قائمة الحكام الأفارقة المشاركين في أولمبياد باريس 2024.

ومن جهته، تقدم رئيس الاتحادية الجزائرية للتايكواندو. يزيد بن علاوة. في منشور على الصفحة الرسمية للاتحادية. على “فيسبوك” بتهانيه للحكمة مزياني نظيرة. بمناسبة تأهلها إلى المرحلة الثانية واختيارها ضمن قائمة الحكام المشاركين في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويشار إلى أن الحكمة الدولية مزياني نظيرة. كانت قد شرفت التايكواندو الجزائري خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة بطوكيو، وتسعى لتكرار تجربتها في باريس، من أجل تمثيل الجزائر أحسن تمثيل.