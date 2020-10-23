التبرعات بالدم تنخفض بـ 9 بالمائة خلال السداسي الأول لسنة 2020 بسبب كورونا

انخفضت التبرعات بالدم خلال السداسي الأول لسنة 2020 بنسبة 9 بالمائة.

كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يوم أمس الخميس، أنه “تم تسجيل انخفاض في التبرعات بالدم خلال السداسي الأول لسنة 2020، بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019”.

وأضاف الوزارة، في بيان نقله الموقع الإخباري للتلفزيون الجزائري، أن سبب التراجع يعود إلى تأثير الأزمة الصحة الناجمة عن فيروس كورونا على هذا النشاط.

كما أوضحت وزارة الصحة أنه تم جمع خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية 291.754 تبرع بالدم مقابل 321.343 تبرع في نفس الفترة من السنة المنصرمة.

لتسجل بذلك انخفاض بنسبة 9 بالمائة ومن بين التبرعات المجمعة هذه السنة 63 بالمائة جاءت من متبرعين متطوعين، في حين 37 بالمائة من عائلات المرضى، يضيف ذات المصدر.