التبرع بالدم.. الجزائر حققت ارتفاعا بنسبة 5,24 بالمائة خلال 2022

أعلن وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن الجزائر سجلت خلال سنة 2022 ارتفاعا في نسبة التبرع بالدم قدرت بـ 5.24 بالمائة. مبرزا الجهود المتواصلة التي بذلتها سعيا منها لتوفير الدَم الآمن للمرضى. وذلك في إطار مسار تطوير منظومتنا الصحية وترقية الخدمات الصحية المقدمة لمواطنينا.

وخلال الافتتاح الرسمي لفعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم التي تحتضنها هذا العام الجزائر على مدار يومين. تحت شعار” تبرع بالدم، تبرع بالبلازما… شارك الحياة، شارك كثيرا”. قال الوزير أنه “خلال سنة 2022 تقدم 743.477 متبرعا بالدم نحو 248 مركز حقن للدم. متواجدة عبر مستوى التراب الوطني”، مضيف أنه تم “جمع 631.815 كيسا من الدم .وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 5،24 بالمئة مقارنة بالسنة التي قبلها. منهم 53،96 بالمئة متبرعين متطوعين والباقي متبرعين عائليين”.

كما أعرب الوزير عن “تقديره للمنظمة العالمية للصحة على دعمها المتواصل والتعاون المتميز والمشترك الذي يجمعنا. ويجب أن نعززه بشكل أكبر في مجال الصحة مما سيسمح لنا بتحقيق تقدم أكيد لمجابهة كل التحديات”.

وقال الوزير أن هذا الحدث يعد مناسبة نقف فيها وقفة تقدير وثناء لأولئك الذين يتبرعون بدمائهم لإنقاذ حياة العديد من الأفراد. مبرزا بذلك القيم الإنسانية النبيلة بإيثار الغير على النفس. كما تعتبر محطة لا يفوتنا أن نشيد من خلالها بالجهود المثمرة و التعاون القائم بين مختلف الدول. و لهيئات الحكومية نظير دورها الريادي من أجل صحة أمثل لمجتمعاتنا.

المنظمة العالمية للصحة تعبر عن تقديرها للحكومة الجزائرية

أبرز سايحي الجهود التي بذلتها الجزائر التي اختيرت هذه السنة. من قبل المنظمة العالمية للصحة لاحتضان فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمتبرعين بالدّم. نظير خدماتها حيث عبرت المنظمة العالمية للصحة عن تقديرها للحكومة الجزائرية. في إبقاء مسائل سلامة و وفرة الدم ضمن أولوياتها و هنأتها على الإنجازات التي حققت في هذا المجال. خاصة وأنها بذلت جهودا متواصلة سعيا منها لتوفير الدَم الآمن للمرضى. وذلك في إطار مسار تطوير منظومتنا الصحية وترقية الخدمات الصحية المقدمة لمواطنين. من خلال رسم السياسة الوطنية للدم ومراقبة وترقية التبرع بالدَم مع العمل على إحترام الممارسات الحسنة. المتعلقة باستعمال الدَم وهي العملية التي تعد مسؤوليتنا نحن جميعا سواء كنّا مهنيي للصحة أو أعضاء في المجتمع المدني أو إعلاميين. مشيرا إلى أن كل على مستواه مدعو للعمل والإجتهاد. من أجل تكريس وترسيخ ثقافة هذا العمل الخيري و التطوعي والإنساني بالدرجة الأولى.

هذا هو عدد المتبرعين بالدم خلال سنة 2022

أوضح وزير الصحة، أنه خلال سنة 2022 تقدم 477 743 متبرع بالدّم. نحو 248 مركز حقن الدّم المتواجدة عبر مستوى التراب الوطني. اذ تم جمع 815 631 كيس من الدّم وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 5.24 ٪ بالنسبة للسنة الماضية. منهم 53.96 ٪ متبرعين متطوعين و46.04 ٪ متبرعين عائليين، 72.59 ٪ تبرعوا على مستوى مراكز حقن الدّم و27.41 ٪ على مستوى محطات التبرع بالدّم المتنقلة. كما جدد سايحي التحية لكافة المتبرعين بالدّم في الجزائر وفي جميع أنحاء العالم. حيث قال “أقف معكم جميعا وقفة إجلال واحترام. وأحيي فيهم كرمهم وجانبهم الإنساني الراقي وندعوهم إلى المواصلة والاستمرار في هذا العمل النبيل”.