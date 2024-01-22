التبرع بعائداته للفلسطينيين.. Ooredoo ترعى الحفل التضامني مع الشعب الفلسطيني

رافقت Ooredoo، المؤسسة المواطنة والمتضامنة بامتياز، كراعي العرض الفني التضامني الكبير مع الشعب الفلسطيني، الذي نظمته، مساء السبت، أوبرا الجزائر بوعلام بسايح بالجزائر العاصمة.

وعرفت هذه السهرة الفنية، والتي تم تنظيمها تحت رعاية وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صورية مولوجي، تحت عنوان “سلام لفلسطين”، حضور ضيوف متميزين.

ونشّطها كل من الاوركسترا السيمفونية لأوبرا الجزائر تحت قيادة مشتركة للمايسترو لطفي سعيدي. والمايسترو السوري ميساك باغبودريان.

وكذا الفرقة الأندلسية للأوبرا تحت قيادة المايسترو نجيب كاتب، والباليه الوطني، وفرقة الموسيقى الأندلسية للأوبرا، تحت إشراف المايسترو نجيب كاتب، وكورال البوليفوني. بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين الذين عبروا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

ولتأكيد دعم الفنانين الجزائريين المطلق تجاه القضية الفلسطينية، سيتم التبرع بعائدات هذا الحفل التضامني لصالح الفلسطينيين، وذلك من أجل التخفيف من معاناة هذا الشعب الشقيق.

وتؤكد Ooredoo، من خلال مرافقة هذا الحفل التضامني، عن التزامها في دعم مختلف العمليات والمبادرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني.