التتويج بلقب البريمرليغ.. ليفربول ومانشيستر سيتي أمام جولة الحسم

سيكون كل من فريقي ليفربول ومانشيستر سيتي معنيان بتنشيط مباراتي الحسم في الجولة الأخيرة من عمر منافسة الدوري الإنجليزي اليوم الأحد.

وسيتلقي ليفربول نظيره وولفرهامبتون على ملعب “أنفليد” معقل الريدز. ويأمل في الفوز باللقاء وحصد النقاط الثلاث مع انتظار تعادل أو هزيمة الغريم مانشيستر سيتي.

كما سيواجه مانشيستر سيتي اليوم نظيره أستون فيلا في نفس التوقيت. أين يكتفي الدولي الجزائري رياض محرز وزملائه بالفوز فقط وحصد اللقب. دون انتظار ما يفعله زملاء محمد صلاح وزملائه.

ويملك ليفربول 89 نقطة في مرتبة الوصافة فيما يحتل “السيتيزنس” 90 نقطة في ريادة الترتيب.

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