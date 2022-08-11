التجارة الإلكترونية في الجزائر: تعرف على كيفية ممارسة هذا نشاط قانونيا

نشر المركز الوطني للسجل التجاري عبر حسلبه على الفيسبوك دليل إجراءات القيد في السجل التجاري لممارسة نشاط التجارة الإلكترونية.

وأوضح الديوان ان التجارة الإلكترونية في الجزائر أصبحت منظمة من خلال صدور دليل إجراءات القيد في السجل التجاري لممارسة ها النشاط .

كما ان هذا النشاط أصبح معني بالقيد في السجل التجاري بعد صدور الدليل الخاص بممارسة التجارة الإلكترونية منذ 2018

ووفقا لذات الدليل فإن التجارة الإلكترونية هي عمليات البيع أوالشراء أو تقديم خدمات بإستخدام شبكة الأنترنت حسب المادة 05 من قانون 05-18 المؤرخ 24 شعبان عام 1439 الموافق لـ 12 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية.

وهو النشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني بإقتراح أوضمان أو توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني عن طريق الإتصال الإلكتروني.

للمزيد من المعلومات الهامة للممارسة هذا النشاط يمكنكم الإطلاع على هذا الرابط :

https://bit.ly/3djI5Ul

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