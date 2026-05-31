التجارة الخارجية: رزيق يدعو مستخدمي القطاع إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم بمقر الوزارة، على لقاء معايدة جمعه بإطارات وموظفي وعمال القطاع.

وقد اغتنم وزير التجارة الخارجية، هذه المناسبة الدينية المباركة ليتقدم إلى كافة مستخدمي القطاع بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات. مثمنًا الجهود المبذولة من طرف الإطارات والعمال لتعزيز أداء القطاع، بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية للدولة.

كما دعا كمال رزيق إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والتفاني، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي خدمةً للمصلحة العامة. متمنيًا للجميع عيدًا مباركًا مليئًا بالخير واليُمن والبركات، وأن يعيده الله على الجزائر بالأمن والاستقرار والازدهار.

