التجارة العالمية تضررت بفعل القيود التي فرضت لمنع انتشار كورونا

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التجارة العالمية تضررت بفعل القيود التي فرضت لمنع انتشار كورونا
بقلم إيمان عياش

قالت منظمة التجارة العالمية في تقرير نصف سنوي صدر اليوم الجمعة، إن التجارة العالمية تضررت بفعل قيود جديدة ومتراكمة على الاستيراد في الوقت الذي تحتاج فيه الاقتصادات إلى إعادة بناء في ظل أزمة كوفيد 19.

وقالت المنظمة إن بعض قيود التصدير المفروضة على كمامات الوجه الجراحية والأدوية والمعدات الطبية في وقت مبكر من حدوث الجائحة تراجعت حسب مانقلته وكالة رويترز.

وقال روبرتو أزيفيدو المدير العام للمنظمة خلال عرض التقرير للدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددهم 164 “على الرغم من أن الأثر الكامل للجائحة لم ينعكس بعد في إحصاءات التجارة، فمن المتوقع أن يكون كبيرا”.

كانت المنظمة قالت الشهر الماضي إن تقديرات للربع الثاني من 2020 تشير إلى انخفاض التجارة العالمية بنسبة 18 بالمائة على أساس سنوي.


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