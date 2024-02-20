التجارة الموازية.. زيتوني يكشف الجديد

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، عن العمل على إدراج أنشطة التجارة الموازية في المجال الرسمي.

وجاء تصريح وزير التجارة، خلال الكلمة التي ألقاها بمقر المجلس الشعبي الوطني، أثناء عرضه لمستجدات القطاع.

وأضاف وزير التجارة وترقية الصادرات أنه سيتم إدراج أنشطة التجارة الموازية في المجال الرسمي. من خلال تطوير شبكات التوزيع الكبرى وإنجاز أسواق البيع بالجملة.

وأكد وزير التجارة حرص الدولة على مضاعفة الجمهود لتطوير الانتاج الوطني وترقيته، وذلك تجسيدا للإرادة السياسية والجدية. التي تتوفر عليها الحكومة في التعامل مع الملف الاقتصادي.

ويهدف الأمر إلى إعداد جيل جديد من رجال الأعمال المؤهلين للولوج إلى الأسواق العالمية. وفتح أسواق جديدة للمنتجات الجزائرية، ورفع حجم الصادرات وتمكين المنتجات الوطنية من التنافسية.