التجار السوريون و«التوانسة» و«المراركة» الأكثر تواجدا في الجزائر..!

يتمركزون أساسا بالعاصمة ووهران والبليدة في قطاعات الخدمات بالدرجة الأولى

تبرز المعطيات الإحصائية التي كشف عنها المركز الوطني للسجل التجاري، عن تسجيل 13 ألفا و407 تاجر أجنبي مقيد في السجل التجاري إلى نهاية سنة 2017، أي 10 آلاف و983 شركة و2424 شخص طبيعي.

وحسب ذات الأرقام، ففيما يخص الأشخاص المعنويين، فإن جنسية المسيرين الأكثر هيمنة هي الفرنسية بنسبة 19.22 ٪ والسورية 11.27 ٪ والتركية 9.54 ٪ والصينية 8.70 ٪.

أما فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين، فإن الجنسية السورية هي الأكثر هيمنة بنسبة 29.37 ٪ والتونسية بنسبة 26.24 ٪ والمغربية 15.31 ٪ والمصرية 7.59 ٪.

وبصفة عامة، تتمركز المؤسسات الأجنبية أساسا سواء طبيعية أو معنوية بولايات الجزائر ووهران والبليدة، في قطاعات الخدمات وإنجاز السلع والتوزيع بالتجزئة.

وفيما يخص وضعية النسيج الاقتصادي الوطني إلى غاية نهاية 2017، تم تسجيل مليون و952 ألف تاجر مقيد في السجل التجاري حسب شكلين هما أشخاص طبيعيون بمليون و768 ألف أي 90.6 ٪، وأشخاص معنويون 184 ألف و190، أي 9.4 ٪.

أما فيما يخص توزيع التجار المسجلين في السجل التجاري حسب الجنس والفئة العمرية إلى غاية نهاية 2017، فإن 7.7 ٪ من المتعاملين الاقتصاديين أشخاص طبيعيون تمثل فئة النساء، وهي نسبة ضئيلة مقابل 92.3 ٪ من الرجال، ومعدل عمر التجار الأكثر تداولا يتراوح ما بين 29 و38 سنة بمعدل 33.9 ٪.