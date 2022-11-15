التجار يغلقون محلاتهم بسبب المراقبة في وهران.. مصالح الولاية توضح!

نفت مصالح ولاية وهران، اليوم الثلاثاء، وجود لجان ولائية مختلطة تقوم بإجراء دوريات لمراقبة المحلات عبر إقليم الولاية. كما وصفت الولاية الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي مجرد إشاعات مغرضة.

في حين، أشارت ولاية وهران، أن هذه الأخبار المغلوطة، والإشاعات، أدت بالتجار إلى التوقف عن مزاولتهم لأنشطتهم التجارية.

ودعت المصالح ذاتها في الولاية، التجار إلى العودة من أجل مزاولة أنشطتهم بصفة عادية. كما أكدت على حرصها بضمان كل الظروف الملائمة وتوفير كل الشروط للممارسة عملهم التجاري بصفة جد عادية.