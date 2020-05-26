التجار يقطعون الطريق احتجاجا على تحويل السوق في قصر الشلالة بتيارت

أخبار الجزائر
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التجار يقطعون الطريق احتجاجا على تحويل السوق في قصر الشلالة بتيارت
بقلم مالك ج

أقدم اليوم الثلاثاء تجار سوق الخضر و الفواكه المعروف باسم الطحطاحة على غلق الطريق عند نقطة الدوران المقراني احتجاجا على تحويل السوق إلى جهة أخرى.

و قال المحتجون الذين منعوا المركبات من المرور في تصريح لـ “النهار اونلاين”، أن قرار التحويل تم دون استشارتهم خاصة و أن السلطات لم تراع ظروفهم كون عدد كبير من العائلات تقتات من هذا السوق كونها المكان الملائم لتجارتهم حسب قولهم.

و كانت السلطات قد قررت تحويل السوق الى مقر تعاونية الحبوب و الخضر الجافة القديم Asap مؤقتا و هو ما يرفضه التجار جملة و تفصيلا فيما اقترح البعض تحويلهم الى مقر الاروقة الجزائرية المغلق منذ سنوات طويلة كونها مقر ملائم نظرا لاتساعه و موقعه في انتظار تفعيل مشروع السوق المغطاة المبرمج منذ سنوات .
مالك ج


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