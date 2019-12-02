التجانية تستنكر بيان البرلمان الأوروبي وتدعم الإنتخابات

إستنكرت الخلافة العامة للطريقة التجانية، وأدانت بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي المتعلقة بالجزائر، ودعت الشعب الجزائري لإنتخاب رئيس للجمهورية.

وأوردت التجانية، في بيان لها، أن لائحة البرلمان الأوروبي، لم تحترم فيها الأعراف الدولية والتقاليد الدبلوماسية ولا إتفاق الشراكة المبرم بينها وبين دولة ذات سيادة وإحترام.

وإعتبرت أن هذه اللائحة التي تطالب بتغيير القوانين وتقيم مسار الجزائر السياسي وتزدري المؤسسات الجزائرية، لا تساوي الحبر الذي كتبت به، وتعتبر شتيمة تعود على الذين خططوا لها.

وأكدت الخلافة العامة للطريقة التجانية، أن هذا الفعل المخل بالأداب العامة الدبلوماسية، يصب في تشجيع الفوضى المبرمجة.

وساندت التجانية، ما جاء في بيان وزارة الخارجية، وطالبت الشعب الجزائري أن يبقى يقضا على الدوام، ضد كل مخططات الإستعمار جديدها وقديمها.

كما دعت الجزائريين والجزائريات للإنخراط في مشروع الدولة الوطنية للخروج من الأزمة السياسية الحالية، بإنتخاب رئيس مؤزر يقود البلاد إلى بر الأمان.