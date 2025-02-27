التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: إيداع المترشحين قائمة ممثليهم على مستوى مكاتب التصويت

أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها اليوم الخميس, أنه بإمكان المترشحين للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة. إيداع قائمة ممثليهم على مستوى مكاتب التصويت لحضور عمليات التصويت.

وجاء في البيان: “عملا بأحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما المادة 233 منه وكذا القرار رقم 113 المؤرخ في 16 شعبان عام 1446 الموافق 15 فبراير سنة 2025 المحدد لكيفيات تعيين ممثلي المترشحين على مستوى مكاتب التصويت. وضبط عملية مراقبة عمليات التصويت في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

وسعيا لضمان حسن سير ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية عبر جميع مراحلها, لاسيما خلال يوم الاقتراع, تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى كافة المترشحين, أنهم بإمكانهم إيداع لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قائمة الأشخاص الذين يؤهلونهم قانونا لتمثيلهم على مستوى مكاتب التصويت لحضور عمليات التصويت.