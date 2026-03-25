التجمع الوطني الديمقراطي ينظم لقاءات جوارية بسكيكدة

يرتقب أن ينظم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، هذا الجمعة.سلسلة من اللقاءات. الجوارية بولاية سكيكدة، تحت إشراف الأمين العام للحزب منذر بودن، في إطار تنشيط العمل الميداني وتعزيز التواصل مع المواطنين.

ويشمل برنامج الزيارة عدة محطات ميدانية، حيث سيستهل النشاط بعمل جواري بساحة الشهداء. بمدينة القل على الساعة 10:30 صباحًا، قبل القيام بجولة سياحية بكل من منطقتي “تمغارت” و“كاب بوقارون” على الساعة 11:30.

كما سيتواصل البرنامج بعقد لقاء جواري بدائرة تمالوس بداية من الساعة 15:00، يليه نشاط مماثل بالمكتب البلدي لبلدية الحروش على الساعة 16:30. إلى جانب زيارة مقر المجلس الشعبي. البلدي للنزل البلدي بسكيكدة.

ويأتي هذا النشاط في سياق ديناميكية الحزب الرامية. إلى تكثيف حضوره الميداني، والاستماع لانشغالات المواطنين.وكذا تعزيز قنوات الحوار المباشر مع مختلف فئات المجتمع. خاصة على المستوى المحلي.