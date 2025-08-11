التجنيد..وزارة الدفاع الوطني تصدر بيانا هاما

أعلنت وزيارة الدفاع الوطني، عن فتح باب التسجيل للراغبين في الإلتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي كضابط في القوات الخاصة لقيادة القوات البرية.

وجاء هذا في اطار التجنيد وانتقاء الطلبة الضباط العاملين لصالح القوات الخاصة. وقيادة القوات البرية لسنة 2025-2026.

كما دعت قيادة القوات البرية الشباب الراغبين في الالتحاق بسلاح القوات الخاصة والمتحصلين على شهادة البكالوريا. بمعدل يساوي أو يفوق 12 من 20 والمستوفين الشروط المطلوبة التسجيل عبر الموقع الكتروني https://preinscription.mdn.dz/.

ويتم ايداع ملفات الترشح بالنسبة للقاطنين بالنواحي العسكرية الأولى والثانية الربعة والخامسة المقبولين أوليا على مستوى المدرسة العليا للقوات الخاصة الشهيد خوجة مصطفى. المدعو “سي علي” ببسكرة الناحية العسكرية الرابعة. وهذا للخضوع لعملية الانتقاء الأولي. باستثناء الافراد القاطنين بالنواحي العسكرية الثالثة والسادسة. أين تن العملية على مستوى المراكز الجهوية لعبور المستخدمين العسكريين للناحية مقر سكناهم. حيث يوجهون بملفاتهم الى المدرسة العليا للقوات الخاصة الشهيد خوجة مصطفى في بسكرة للانتقاء النهائي.