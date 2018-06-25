التجوّل بـ”الشورت” ممنوع

أصدر رئيس بلدية العوانة تعليمة تقضي بمنع التجوال بالتبان داخل البلدية والتجمعات السكنية الحضرية والإدارات العمومية.

وحسب القرار التي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، تحت رقم 154/2018 والذي يتضمن منع التجوال بالتبان داخل البلدية.

وبناء على القرار الولائي رقم 17/1609 المؤرخ في 31/05/2018 المتضمن فتح موسم الإصطياف سنة 2018.

ونظرا لضرورة الإلتزام بالجانب الأخلاقي والحفاظ على الآداب العامة والنظام العام خلال موسم الإصطياف لسنة 2018 تقرر.

يمنع التجوال بالتبان داخل البلدية والتجمعات السكنية الحضرية والإدارات العمومية طيلة موسم الإصطياف لسنة 2018.

كل مخالفة أو عدم تطبيق لمحتوى أحكام هذا القرار يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها طبقا للقرانين والتنظيمات السارية.

ويكلف الأمين العام للبلدية وعميد الشرطة رئيس أمن الدائرة العوانة وقائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعوانة.

كل فيما يخصه بتنفيذ محتوى هذا القرار الذي سينشر قريبا.