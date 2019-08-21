التحاق أزيد من 360 ألف طالب جديد بالجامعات للموسم الجديد

تستقبل، الجامعات الجزائرية عبر كامل التراب الوطني، للموسم الجامعي2019_2020، 368 ألف طالب من الحاملين الجدد لشهادة البكالوريا.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطّيب بوزيدة، خلال إجتماع الحكومة اليوم، بأنّ عملية توجيه الطلاب

في إطار التسجيلات الجامعيةن تجري في أحسن الظروف، حيث حضي أكثر من 90 % منهم بالاستجابة لرغباتهم فيما يتعلق بالتخصص.

كما تم، اتخاذ كل التدابير لإستقبالهم والتّكفل بهم في أحسن الظروف، من خلال فتح أكثر من 83400 مقعد

بيداغوجي جديد، وكذا 51950 سرير، علاوة على استفادة القطاع من 3000 منصب تأطير.