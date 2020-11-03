يلتحق، غدا الأربعاء، أكثر من 4 ملايين تلميذ مسجلين في الطورين المتوسط والثانوي بمقاعد الدراسة في ظروف استثنائية بسبب وباء كورونا.

وبلغ عدد التلاميذ الذين سيلتحقون بمقاعد الدراسة، 4.790.671 تلميذ ضمن 10.095.367 تلميذ مسجل في الأطوار الثلاثة.

للإشارة، باشر أزيد من 5 ملايين تلميذ في الـ21 أكتوبر الماضي الدراسة في المؤسسات التربوية بالطور الابتدائي.

وحسب الأطوار قدّر عدد التلاميذ المسجلين في الطور المتوسط 3.313.448 يؤطرهم 169.68 أستاذ، موزعين على 5780 متوسطة.

في حين بلغ عدد التلاميذ المسجلين في الطور الثانوي 1.477.187 تلميذ يؤطرهم 109.900 أستاذ، موزعين على 2573 ثانوية.